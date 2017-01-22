СМИ: Минобороны Великобритании скрыли неудачный пуск ракеты
МИНСК, 22 янв — Sputnik. Министерство обороны Великобритании скрывало неудачный пуск ракеты Trident, сообщила в воскресенье газета The Sunday Times.
МИНСК, 22 янв — Sputnik. Министерство обороны Великобритании скрывало неудачный пуск ракеты Trident, сообщила в воскресенье газета The Sunday Times.
Испытания ракеты проходили еще в июне 2016 года у берегов Флориды и, как выяснилось, потерпели неудачу. Тогда ракета не была оснащена боеголовкой.
Как полагают британские СМИ, об инциденте с ракетой власти решили замалчивать
Как заявляли в британском Минобороны, в надежности системы они полностью уверены. Впрочем, министра обороны страны Майкла Феллона должны вызвать в Палату представителей (нижняя палата британского парламента — Sputnik) для того, чтобы он дал полную информацию об инциденте.
Trident — с английского «трезубец», является видом американских трехступенчатых баллистических ракет, которые запускаются с подлодок.