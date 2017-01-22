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20:19 (мск), источник: Publika.md

В Иране казнят нефтяного магната — одного из богатейших жителей страны

Верховный суд Ирана подтвердил законность смертного приговора, вынесенного в отношении нефтяного магната Бабака Занджани, сообщает НТВ.ру.

Источник: Publika.md

На пресс-конференции представитель суда подтвердил, что олигарха казнят, сообщает IRNA. Дата исполнения приговора пока не называется.

Глава корпорации Sorinet Grou был задержан в конце 2013 года. Одного из богатейших людей Ирана, состояние которого оценивалось в 14 млрд долларов, обвинили в растратах, отмывании денег и мошенничестве.

В частности, было установлено, что Национальная иранская нефтяная компания (НИНК) поручила ему продать нефть на сумму 2 млрд евро, однако олигарх растратил полученные от продажи деньги. В результате 41-летнего олигарха приговорили к смертной казни.

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