В Иране казнят нефтяного магната — одного из богатейших жителей страны

На пресс-конференции представитель суда подтвердил, что олигарха казнят, сообщает IRNA. Дата исполнения приговора пока не называется.

Глава корпорации Sorinet Grou был задержан в конце 2013 года. Одного из богатейших людей Ирана, состояние которого оценивалось в 14 млрд долларов, обвинили в растратах, отмывании денег и мошенничестве.

В частности, было установлено, что Национальная иранская нефтяная компания (НИНК) поручила ему продать нефть на сумму 2 млрд евро, однако олигарх растратил полученные от продажи деньги. В результате 41-летнего олигарха приговорили к смертной казни.