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18:19 (мск), источник: РИА Новости

В ДТП на трассе в Югре погибли четыре человека

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 янв — РИА Новости. Две легковые машины столкнулись на трассе под Ханты-Мансийском: погибли четыре человека, еще пятеро получили травмы, сообщил представитель регионального управления МВД.

Источник: РИА Новости

«Сегодня около 14:15 (12:15 мск) на 864-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск произошло столкновение двух автомобилей: Toyota Rav4 и Mitsubishi Lancer. В результате ДТП четыре человека погибли, ещё пятеро получили травмы различной степени тяжести», — заявил представитель ведомства, добавив, что сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в региональном управлении ГИБДД предупредили водителей о плохих погодных условиях в регионе и рекомендовали выбирать безопасную скорость движения, воздержаться от обгонов.

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