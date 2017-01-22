В ДТП на трассе в Югре погибли четыре человека

«Сегодня около 14:15 (12:15 мск) на 864-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск произошло столкновение двух автомобилей: Toyota Rav4 и Mitsubishi Lancer. В результате ДТП четыре человека погибли, ещё пятеро получили травмы различной степени тяжести», — заявил представитель ведомства, добавив, что сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в региональном управлении ГИБДД предупредили водителей о плохих погодных условиях в регионе и рекомендовали выбирать безопасную скорость движения, воздержаться от обгонов.