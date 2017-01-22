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20:03 (мск), источник: Sputnik.by

В Борисове после укола цефтриаксона в реанимации оказался ребенок

МИНСК, 22 янв — Sputnik. Школьник из Борисова попал в реанимацию с анафилактическим шоком после инъекции антибиотика цефтриаксона, сообщил в воскресенье портал ex-Press.

Инцидент произошел 20 января: 11-летнему мальчику дома сделали укол антибиотика, растворенного в однопроцентном лидокаине. Через десять минут у него появилась сыпь, началось головокружение и рвота, он стал задыхаться.

Родители школьника на своей машине отвезли мальчика в Борисовскую центральную районную больницу, где он попал в отделение реанимации. Ему проводили комплекс мероприятий, в том числе и искусственную вентиляцию легких.

Школьнику поставили диагноз «анафилаксия на введение цефтриаксона (лидокаина?), анафилактический шок». В воскресенье мальчик продолжает находиться в больнице, его состояние оценивается как тяжелое, хотя врачи замечают и позитивные сдвиги.

Реализация «Цефтриаксона» и «Лидокоина гидлохлорида» приостановили в Беларуси решением Минздрава после трагической смерти 31-летней жительницы Молодеченского района. Запрет касается именно лекарств борисовского производства — до тех пор, пока не станут известны причины анафилактического шока у погибшей ранее на неделе женщины. Вероятно, теперь многое зависеть будет и от результатов проверки по нежелательной реакции у борисовского 11-летнего школьника.

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