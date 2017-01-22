В Киеве машина провалилась под асфальт из-за прорыва на трубопроводе

В Центре организации и безопасности дорожного движения в Киеве сообщают, что по состоянию на 13:00 участок от Дарницкого бульвара до здания № 26 был полностью перекрыт для проезда.

«В результате аварии проезжую часть и часть тротуара залило водой. Автомобиль ВАЗ, который двигался по тротуару, провалился в яму. Сейчас на месте работают коммунальные службы, а перекрытие движения обеспечивают патрули полиции», — сообщают в Центре.