Драка на ножах произошла в квартире на севере Москвы
Москва. 22 января. INTERFAX.RU — Три человека получили ножевые ранения в результате драки в квартире на севере Москвы, сообщил «Интерфаксу» в воскресенье источник в правоохранительных органах.
Москва. 22 января. INTERFAX.RU — Три человека получили ножевые ранения в результате драки в квартире на севере Москвы, сообщил «Интерфаксу» в воскресенье источник в правоохранительных органах.
«Поножовщина в квартире произошла по адресу улица Базовская, дом 12. В результате три человека получили ножевые ранения, двое госпитализированы», — рассказал собеседник агентства.
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