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19:21 (мск), источник: Интерфакс

Драка на ножах произошла в квартире на севере Москвы

Москва. 22 января. INTERFAX.RU — Три человека получили ножевые ранения в результате драки в квартире на севере Москвы, сообщил «Интерфаксу» в воскресенье источник в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«Поножовщина в квартире произошла по адресу улица Базовская, дом 12. В результате три человека получили ножевые ранения, двое госпитализированы», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка полиции подтвердили информацию о драке по указанному адресу, однако сообщили о меньшем количестве пострадавших. «По данному адресу произошла драка, один человек госпитализирован», — отметил сотрудник пресс-службы.

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