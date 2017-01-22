Автомобилисты предупреждают: на дорогах Башкирии пробки и «кладбища» машин
В соцсетях появились тревожные сообщения о состоянии трасс в регионе. В основном подобная информация стекается в группы БашДТП и Автоновости Уфы и РБ.
В соцсетях появились тревожные сообщения о состоянии трасс в регионе. В основном подобная информация стекается в группы БашДТП и Автоновости Уфы и РБ.
Так, под тяжелым впечатлением остался автолюбитель Артур Мухаметов. Мужчина опубликовал фотографии, на которых сняты фуры, упавшие с обочины в кювет.
«Проехался сегодня по М5 в сторону Челябинска, за 7 часов одолел расстояние в 140 км, пробки везде», — сообщил автор снимков в соцсети.
МЧС республики предупредило об ухудшении погодных условий и попросило быть внимательнее в пути, а лучше, по возможности, избегать дальних поездок.