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20:55 (мск), источник: PROUFU.ru

Автомобилисты предупреждают: на дорогах Башкирии пробки и «кладбища» машин

В соцсетях появились тревожные сообщения о состоянии трасс в регионе. В основном подобная информация стекается в группы БашДТП и Автоновости Уфы и РБ.

Так, под тяжелым впечатлением остался автолюбитель Артур Мухаметов. Мужчина опубликовал фотографии, на которых сняты фуры, упавшие с обочины в кювет.

«Проехался сегодня по М5 в сторону Челябинска, за 7 часов одолел расстояние в 140 км, пробки везде», — сообщил автор снимков в соцсети.

МЧС республики предупредило об ухудшении погодных условий и попросило быть внимательнее в пути, а лучше, по возможности, избегать дальних поездок.

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