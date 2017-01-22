Водителя BMW, устроившего гонки с полицией в Ростове, оштрафовали

Как сообщалось в четверг, два экипажа полиции вели преследование водителя BMW X6 в
«В отношении водителя был составлен административный протокол по ч.2 ст. 12.7 КоАП РФ “Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством”. Суд наложил на мужчину административный штраф в 30 тысяч рублей по данной статье», — рассказали в ведомстве.
Как отметили в областном управлении МВД, полицейские передали материалы проверки в следственный комитет, где будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении нарушителя по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». Максимальная санкция по этой статье — исправительные работы до одного года.
По информации источника агентства в силовых структурах региона, задержанный водитель BMW X6 является генеральным директором компании «Юг-продукт». По информации из открытых источников, фирма специализируется на производстве продукции из мяса животных и птицы.