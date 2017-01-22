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19:28 (мск), источник: РИА Новости

Водителя BMW, устроившего гонки с полицией в Ростове, оштрафовали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 янв — РИА Новости, Иван Капустин. Мировой суд Кировского района Ростова-на-Дону наложил штраф в 30 тысяч рублей на водителя машины BMW X6, который устроил в городе гонки, когда его попытались остановить два экипажа полиции, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по региону.

Источник: РИА Новости

Как сообщалось в четверг, два экипажа полиции вели преследование водителя BMW X6 в Ростове-на-Дону, весь личный состав был ориентирован на задержание нарушителя. Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, водитель иномарки попытался скрыться от полицейских во время мероприятий по проверке документов. Мужчину задержали в центре города.

«В отношении водителя был составлен административный протокол по ч.2 ст. 12.7 КоАП РФ “Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством”. Суд наложил на мужчину административный штраф в 30 тысяч рублей по данной статье», — рассказали в ведомстве.

Как отметили в областном управлении МВД, полицейские передали материалы проверки в следственный комитет, где будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении нарушителя по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». Максимальная санкция по этой статье — исправительные работы до одного года.

По информации источника агентства в силовых структурах региона, задержанный водитель BMW X6 является генеральным директором компании «Юг-продукт». По информации из открытых источников, фирма специализируется на производстве продукции из мяса животных и птицы.

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