Как можно пересечь границу Молдовы по поддельным паспортам

«Действует унифицированная база данных, которая помогает при пересечении границы проверить документ на подлинность. Попытку перехода госрубежа по недействительным паспортам мы квалифицируем как акт незаконной миграции», — отметил Лекарь.
По его словам, до недавнего времени существовала проблема использования приднестровского участка границы для незаконного выезда и въезда в Молдову.
«Теперь же проблема частично решена, так как мы с украинскими коллегами пользуемся единой международной базой данных, которая помогает выявить нарушителей», — добавил Лекарь.
Он подчеркнул, что с скором времени Молдова и Украина подпишут документ об онлайн-обмене информацией по вопросам нарушения пограничного режима.