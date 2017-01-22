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20:17 (мск), источник: Sputnik.md

Как можно пересечь границу Молдовы по поддельным паспортам

КИШИНЕВ, 22 янв — Sputnik. Статистика показывает эффективность выявления граждан Молдовы, пытающихся покинуть пределы страны по недействительным документам, сообщил корреспонденту Sputnik глава Пограничной полиции Молдовы Фредолин Лекарь.

Источник: Sputnik.md

«Действует унифицированная база данных, которая помогает при пересечении границы проверить документ на подлинность. Попытку перехода госрубежа по недействительным паспортам мы квалифицируем как акт незаконной миграции», — отметил Лекарь.

По его словам, до недавнего времени существовала проблема использования приднестровского участка границы для незаконного выезда и въезда в Молдову.

«Теперь же проблема частично решена, так как мы с украинскими коллегами пользуемся единой международной базой данных, которая помогает выявить нарушителей», — добавил Лекарь.

Он подчеркнул, что с скором времени Молдова и Украина подпишут документ об онлайн-обмене информацией по вопросам нарушения пограничного режима.

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