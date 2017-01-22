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20:45 (мск), источник: АиФ Челябинск

Три автомобиля столкнулись на северо-западе Челябинска

Одного из пострадавших зажало в салоне.

Авария с участием трёх легковых автомобилей произошла на Университетской набережной в Челябинске 22 января, сообщают в городском УГИБДД.

ДТП зафиксировали около 17:15. По предварительным данным, Ford выехал на встречную полосу, протаранив Peugeot и «Ниву». От сильного удара машины получили серьёзные повреждения, одного из пострадавших из салона высвобождали спасатели. Помощь медиков потребовалась мужчине и женщине — водителям иномарок. Обстоятельства и виновника аварии сейчас устанавливают полицейские.

Напомним, несколькими днями ранее сразу три машины оказались помяты по вине жительницы Магнитогорска, которая пыталась припарковаться во дворе дома, находясь под воздействием алкоголя.

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