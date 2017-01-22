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21:11 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Эвакуация людей проводится в ТЦ «Европейский» в связи с угрозой взрыва

Сотрудников и посетителей торгового центра «Европейский» эвакуируют из-за сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.

Источник: РИА "Новости"
«После анонимного телефонного звонка о заложенном взрывном устройстве проводится эвакуация сотрудников и посетителей ТЦ “Европейский” на площади Киевского Вокзала», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что для проверки полученного сообщения в торговый центр прибыли экстренные службы, обстановка спокойная.

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