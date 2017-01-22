Эвакуация людей проводится в ТЦ «Европейский» в связи с угрозой взрыва
Сотрудников и посетителей торгового центра «Европейский» эвакуируют
Сотрудников и посетителей торгового центра «Европейский» эвакуируют
«После анонимного телефонного звонка о заложенном взрывном устройстве проводится эвакуация сотрудников и посетителей ТЦ “Европейский” на площади Киевского Вокзала», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что для проверки полученного сообщения в торговый центр прибыли экстренные службы, обстановка спокойная.