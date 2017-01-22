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22:14 (мск), источник: РИА Новости

Большая часть Абхазии обесточена из-за аварии на ГЭС

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Большая часть Абхазии оказалась без света вечером в воскресенье из-за аварии на Ткуарчалской гидроэлектростанции, сообщается на сайте компании Черноморэнерго.

Источник: РИА "Новости"

«Обгорел провод ЛЭП 220кВ Ачгуара, в связи с чем произошло аварийное отключение электроэнергии. В данный момент обесточена большая часть республики», — говорится в сообщении.

Сейчас аварийные службы работают над устранением проблемы.

Подана заявка на поставку электроэнергии в Абхазию из России на время восстановительных работ, отмечается в заявлении компании.
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