Большая часть Абхазии обесточена из-за аварии на ГЭС
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Большая часть Абхазии оказалась без света вечером в воскресенье
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Большая часть Абхазии оказалась без света вечером в воскресенье
«Обгорел провод ЛЭП 220кВ Ачгуара, в связи с чем произошло аварийное отключение электроэнергии. В данный момент обесточена большая часть республики», — говорится в сообщении.
Сейчас аварийные службы работают над устранением проблемы.
Подана заявка на поставку электроэнергии в Абхазию из России на время восстановительных работ, отмечается в заявлении компании.