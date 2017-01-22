Трамвай сошел с рельсов у одесского Привоза и протаранил 5 машин
В Одессе возле рынка «Привоз» трамвай сошел с рельсов. В результате ДТП пострадали 5 легковых автомобилей.
В Одессе возле рынка «Привоз» трамвай сошел с рельсов. В результате ДТП пострадали 5 легковых автомобилей.
Происшествие случилось около 17 часов на перекрестке Пантелеймоновской и Александровского проспекта, сообщает Думская.net.
Четыре из пяти пострадавших автомобилей были припаркованы у дороги. Движение транспорта в районе Пантелеймоновской пока перекрыто.
Напомним, в субботу, 21 января на одесском рынке «Привоз» вспыхнул пожар.