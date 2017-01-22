На Кубани подозреваемый в расстреле девушки явился с повинной

— Сейчас подозреваемого в этом преступлении доставляют к следователю на допрос, — сообщила «РГ» старший помощник руководителя следственного управления СК по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая. — К сотрудникам правоохранительных органов он пришел сам. Будут выясняться причины убийства, а также то, откуда у молодого человека взялся автомат.

Как уже писала «РГ», преступление было совершено 20 января в квартире одного из многоэтажных домов Новокубанска. Оперативникам тогда удалось почти сразу установить личность подозреваемого, и его объявили в розыск.