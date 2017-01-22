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21:25 (мск), источник: "Российская газета"

На Кубани подозреваемый в расстреле девушки явился с повинной

В городе Новокубанске Краснодарского края 27-летний молодой человек, два дня назад застреливший девушку из автомата, явился с повинной в правоохранительные органы.

— Сейчас подозреваемого в этом преступлении доставляют к следователю на допрос, — сообщила «РГ» старший помощник руководителя следственного управления СК по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая. — К сотрудникам правоохранительных органов он пришел сам. Будут выясняться причины убийства, а также то, откуда у молодого человека взялся автомат.

Как уже писала «РГ», преступление было совершено 20 января в квартире одного из многоэтажных домов Новокубанска. Оперативникам тогда удалось почти сразу установить личность подозреваемого, и его объявили в розыск.

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