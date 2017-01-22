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23:40 (мск), источник: РИА Новости

Число жертв схода снежной лавины на отель в Италии достигло шести человек

РИМ, 22 янв — РИА Новости, Сергей Старцев. Число жертв схода снежной лавины на горный отель Rigopiano в центральной Италии достигло шести человек: в воскресенье вечером пожарные извлекли из-под снега тело еще одного погибшего мужчины, сообщили местные СМИ со ссылкой на информацию спасателей.

Источник: AFP 2016

Ранее сообщалось о гибели в результате схода лавины пяти человек. Всего в результате поисково-спасательной операции удалось обнаружить и вытащить из-под многометровых снежных завалов 11 человек.

23 постояльца и сотрудник гостиницы пока официально считаются пропавшими без вести.
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ЧП произошло в среду вечером в горном массиве Гран-Сассо, находящемся в итальянской области Абруццо.

Снежная лавина, сход которой, по-видимому, спровоцировали сильные землетрясения, произошедшие в этот день в центральной Италии, погребла под собой отель Rigopiano, где находились более 30 человек.

Поисково-спасательная операция продолжается. Местные эксперты надеются, что среди снежных завалов еще могут находиться живые люди.

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