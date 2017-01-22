Число жертв схода снежной лавины на отель в Италии достигло шести человек

Ранее сообщалось о гибели в результате схода лавины пяти человек. Всего в результате поисково-спасательной операции удалось обнаружить и вытащить из-под многометровых снежных завалов 11 человек.

23 постояльца и сотрудник гостиницы пока официально считаются пропавшими без вести.

Число жертв схода лавины на отель в Италии может достигнуть 30 человек

ЧП произошло в среду вечером в горном массиве Гран-Сассо, находящемся в итальянской области Абруццо.

Снежная лавина, сход которой, по-видимому, спровоцировали сильные землетрясения, произошедшие в этот день в центральной Италии, погребла под собой отель Rigopiano, где находились более 30 человек.