В Абхазии восстановили электроснабжение
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Электроснабжение в Абхазии после аварии на ГЭС восстановлено, сообщается на сайте Черноморэнерго.
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Электроснабжение в Абхазии после аварии на ГЭС восстановлено, сообщается на сайте Черноморэнерго.
Ранее энергокомпания сообщала, что большая часть Абхазии оказалась без света вечером в воскресенье
«Сегодня 22 января в ходе ремонтных работ последствия аварии на ЛЭП 220кВ Ачгуара были устранены. По всей Абхазии восстановлена схема электропитания от Ингур ГЭС», — говорится в сообщении.