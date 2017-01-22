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22 января, источник: РИА Новости

В Абхазии восстановили электроснабжение

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Электроснабжение в Абхазии после аварии на ГЭС восстановлено, сообщается на сайте Черноморэнерго.

Источник: РИА Новости

Ранее энергокомпания сообщала, что большая часть Абхазии оказалась без света вечером в воскресенье из-за аварии на Ткуарчалской гидроэлектростанции.

«Сегодня 22 января в ходе ремонтных работ последствия аварии на ЛЭП 220кВ Ачгуара были устранены. По всей Абхазии восстановлена схема электропитания от Ингур ГЭС», — говорится в сообщении.

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