Новосибирец угнал автомобиль у гражданской супруги
Угонщик привлекался к уголовной ответственности дважды.
Угонщик привлекался к уголовной ответственности дважды.
34-летний мужчина подозревается в угоне автомобиля «ВАЗ 2109» у своей 44-летней сожительницы.
Об угоне своей машины женщина заявила в полицию 21 января в 10.00 по местному времени, сообщает
Им оказался мужчина 34 лет, проживающий вместо с потерпевшей. Ранее он дважды привлекался к уголовной ответственности за кражу, а также нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Задержанного выпустили под подписку о невыезде. Ситуацию расследуют.