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06:37 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Новосибирец угнал автомобиль у гражданской супруги

Угонщик привлекался к уголовной ответственности дважды.

34-летний мужчина подозревается в угоне автомобиля «ВАЗ 2109» у своей 44-летней сожительницы.

Об угоне своей машины женщина заявила в полицию 21 января в 10.00 по местному времени, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. Автомобиль был припаркован на улице Связистов. Через некоторое время сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД задержали у дома на улице Немировича-Данченко мужчину, который управлял угнанным авто.

Им оказался мужчина 34 лет, проживающий вместо с потерпевшей. Ранее он дважды привлекался к уголовной ответственности за кражу, а также нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Задержанного выпустили под подписку о невыезде. Ситуацию расследуют.

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