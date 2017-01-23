В торговом центре в Сан-Антонио неизвестный открыл стрельбу
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Неизвестный в воскресенье днем открыл стрельбу в торговом центре американского города города
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Неизвестный в воскресенье днем открыл стрельбу в торговом центре американского города города
Полиция выехала к месту, где произошел инцидент. По данным телеканала, первые сообщения о стрельбе поступили в районе 15.30 по местному времени.
Информации о пострадавших к настоящему моменту не поступало.
Телеканал также отмечает, что пока неясно, продолжается ли в данный момент стрельба.