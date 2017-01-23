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02:21 (мск), источник: РИА Новости

В торговом центре в Сан-Антонио неизвестный открыл стрельбу

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Неизвестный в воскресенье днем открыл стрельбу в торговом центре американского города города Сан-Антонио в штате Техас, передает телеканал ABC13.

Полиция выехала к месту, где произошел инцидент. По данным телеканала, первые сообщения о стрельбе поступили в районе 15.30 по местному времени.

Информации о пострадавших к настоящему моменту не поступало.

Телеканал также отмечает, что пока неясно, продолжается ли в данный момент стрельба.

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