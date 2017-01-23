Подростка, зарезавшего своего знакомого, задержали в Комсомольске-на-Амуре
Между учащимися произошел бытовой конфликт.
Между учащимися произошел бытовой конфликт.
Хабаровск, 23 января, AmurMedia.
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Установлено, что у двоих учащихся Города юности произошел бытовой конфликт, в результате которого один из них нанес своему оппоненту ножевое ранение. От полученных травм подросток скончался.
В ходе
В настоящее время следственным отделом по г.
Как пишет портал komcity, погибшему парню вскоре должно было исполниться 16 лет. Это титулованный футболист, постоянный участник приходивших в
— Мы просто в шоке! — не могут сдержать эмоций друзья по команде и тренер погибшего подростка. — Ещё вчера он пил с нами чай после игры, а сейчас говорят, что его уже нет… Как раз вчера он забил 2 гола. Талантливый игрок был. Мы все очень переживаем за этот случай. В голове не укладывается, как можно было с позиции силы такие вопросы решать, хвататься за нож….
По данным редакции, погибший учился в школе № 31. За несколько часов до гибели он выступал за свою команду «Флагман» на турнире по зимнему футболу….