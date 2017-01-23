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03:37 (мск), источник: AmurMedia.ru

Подростка, зарезавшего своего знакомого, задержали в Комсомольске-на-Амуре

Между учащимися произошел бытовой конфликт.

Хабаровск, 23 января, AmurMedia.

В Комсомольске-на-Амуре стражи правопорядка доставили в городской отдел полиции подростка, нанесшего ножевое ранение своему знакомому. Выяснилось, что между ними произошел конфликт на бытовой почве, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Установлено, что у двоих учащихся Города юности произошел бытовой конфликт, в результате которого один из них нанес своему оппоненту ножевое ранение. От полученных травм подросток скончался.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался 17-летний учащийся одного из техникумов г. Комсомольска-на-Амуре.

В настоящее время следственным отделом по г. Комсомольску-на-Амуре следственного управления следственного комитета по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство».

Как пишет портал komcity, погибшему парню вскоре должно было исполниться 16 лет. Это титулованный футболист, постоянный участник приходивших в Комсомольске-на-Амуре соревнований по дворовому футболу. Принимал участие в городских турнирах «Морозко» и «Золотая осень». Он неоднократно становился лучшим игроком и лучшим бомбардиром данных турниров. Вместе с сильнейшими юными футболистами Дальнего Востока ездил в футбольный интернат на Сахалин.

— Мы просто в шоке! — не могут сдержать эмоций друзья по команде и тренер погибшего подростка. — Ещё вчера он пил с нами чай после игры, а сейчас говорят, что его уже нет… Как раз вчера он забил 2 гола. Талантливый игрок был. Мы все очень переживаем за этот случай. В голове не укладывается, как можно было с позиции силы такие вопросы решать, хвататься за нож….

По данным редакции, погибший учился в школе № 31. За несколько часов до гибели он выступал за свою команду «Флагман» на турнире по зимнему футболу….

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