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02:44 (мск), источник: ТАСС

NBC: неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в Техасе

Один человек погиб, шестеро госпитализированы с ранениями.

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Один человек погиб, еще не менее шести получили ранения в результате стрельбы, открытой в воскресенье в одном из торговых центров в американском городе Сан-Антонио (штат Техас). Об этом сообщил телеканал NBC.

По словам представителей правоохранительных органов, двое неизвестных пытались совершить ограбление расположенного в торговом центре ювелирного магазина, в ходе чего открыли огонь. Пострадавшие госпитализированы, об их состоянии не сообщается.

Как отмечается, один из подозреваемых задержан, другому удалось скрыться с места происшествия, ведутся его поиски.

На месте происшествия находятся стражи порядка и многочисленные кареты скорой помощи. Территория вокруг торгового центра оцеплена.

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