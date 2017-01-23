NBC: неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в Техасе
Один человек погиб, шестеро госпитализированы с ранениями.
Один человек погиб, шестеро госпитализированы с ранениями.
По словам представителей правоохранительных органов, двое неизвестных пытались совершить ограбление расположенного в торговом центре ювелирного магазина, в ходе чего открыли огонь. Пострадавшие госпитализированы, об их состоянии не сообщается.
Как отмечается, один из подозреваемых задержан, другому удалось скрыться с места происшествия, ведутся его поиски.
На месте происшествия находятся стражи порядка и многочисленные кареты скорой помощи. Территория вокруг торгового центра оцеплена.