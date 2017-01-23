Специалисты: Раненый тигренок идет на поправку

Один из главных вопросов встречи — необходима ли операция и когда её проводить. В данный момент оперативное вмешательство опасно, тигренок потерял много крови и был сильно переохлажден.

«Главное, что состояние здоровья тигренка не ухудшилось. Можно усмотреть положительную тенденцию в его состоянии, но пока мы не обольщаемся. Сейчас операция преждевременна, если ситуация со здоровьем животного не поменяется, то, по коллегиальному заключению специалистов, операцию можно будет провести 25 января. Затягивать тоже нельзя, сломанные кости черепа начнут срастаться, и придётся нарушать уже восстановившиеся ткани. Наша организация взяла на себя все расходы по лечению и содержанию тигренка», — комментирует директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. В обсуждении приняли участие специалисты Центра «Амурский тигр», WWF России, департамента охотничьего надзора Приморского края, ветеринары ПГСХ и Центра реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных, а также приглашенные специалисты. Подобная коллективная практика принятия решений в отношении лечения диких животных в Приморье только начинает формироваться.

«На мой взгляд, подобные обсуждения очень важны не только при лечении людей, но и животных. Данный случай с тигренком, один из самых сложных, когда потребовалось знать мнение разных специалистов: хирургов, офтальмологов и так далее. Первый вопрос — это, естественно, спасение тигренка, второй — выстроить систему принятия решения и заставить по ней работать всех специалистов», — комментирует руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов Павел Фоменко.

Напомним, что 13 января в Пожарском районе Приморского края был обнаружен раненый тигренок. Специалисты департамента охотничьего надзора Приморского края при поддержке Центра «Амурский тигр» и WWF России оперативно осуществили операцию по изъятию животного и оказанию ему помощи. Сейчас тигренок находится в «Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных» в селе Алексеевка, где ежедневно ветеринары борются за его жизнь.

«Есть показания к проведению операции. Однако во вторник будет принято окончательное решение. Животное уже перенесло два наркоза и только набирается сил, — комментирует доцент, ветеринарный врач ПГСХА Ирина Короткова. — Тигренку необходимо провести две операции: на глаз и по лицевой хирургии. Будут ли операции проводиться в один день или нет, покажет время. Планируется, что операцию на глаз будет проводить офтальмолог, который специализируется на людях».

Отметим, что состояние тигрёнка по-прежнему тяжелое, однако наметилась положительная динамика.

«Тигренок более активно двигается, пытается проявлять агрессию по отношению к человеку. Пьет предложенные ему бульоны, молоко, ест жидкий мясной фарш», — комментирует директор ПРОО «Центр тигр» Виктор Кузьменко.

По данному факту в случае установления ранения огнестрельного характера будет возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ («Незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных»). На данный момент полицией и службой охотничьего надзора проводятся специальные мероприятия по поиску преступников.

«На месте преступления ведется розыскная деятельность по поимке браконьеров, причинивших вред тигренку. Работа ведется совместно с сотрудниками внутренних дел. Все подробности, естественно, разглашать не будем. Могу сказать, что мы постоянно контролируем данный процесс», — комментирует директор департамента охотнадзора Приморского края Дмитрий Панкратов.

За информацию об обстоятельствах, при которых был ранен тигренок, Центр «Амурский тигр» объявил вознаграждение 150 тыс. рублей. Информацию о происшествии можно сообщить по электронной почте feb@amur-tiger.ru, по телефону 8 (423) 222−14−48 или по телефону горячей линии департамента охотничьего надзора 2390990.

Стоит отметить, что уже поступает много информации, но пока о других случаях браконьерства. Тем не менее, удалось найти людей, который в это время находились примерно в том же районе, и от них была получена ценная информация, которая, надеемся, поможет расследованию. Отдельное спасибо всем, кто откликнулся на наш призыв. Ещё раз выразим благодарность тем, кто обнаружил тигренка и своевременно о нем сообщил. Мы постараемся отметить всех, кто был причастен к спасению животного.