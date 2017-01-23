Два приятеля в Хабаровске сбросили своего гостя с балкона 6 этажа

Хабаровск, 23 января, AmurMedia.

Молодые люди в Хабаровске во время распития спиртных напитков сбросили с балкона на 6 этаже своего приятелей. Оба признаны виновными в покушении на убийство и каждому из них назначено наказание, которое им предстоит отбывать в колонии строгого режима, сообщили ИА AmurMedia в СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двух мужчин (1992, 1993 г. р.), признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 11 мая 2016 года в квартиру к одному из осужденных, который проживал в Железнодорожном районе Хабаровска, пришли два его приятеля и девушка. Компания стала распивать спиртные напитки. В ходе застолья один из гостей стал вести себя вызывающе. Приятели сделали ему замечание. Тот не отреагировал. Тогда осужденные вывели 21-летнего возмутителя спокойствия на балкон, взяли его за руки, за ноги и сбросили с балкона 6 этажа.

Потерпевшего обнаружила случайная прохожая. Она вызвала скорую помощь. Врачи спасли жизнь мужчине, но он остался инвалидом. В ходе следствия злоумышленники вину признали частично, подтвердили, что сбросили мужчину с балкона, но, якобы, убивать его не собирались, а хотели только пошутить.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.

Приговором суда мужчине (1992 г. р.) назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы, мужчине (1993 г. р.) 10 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.