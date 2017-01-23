В Приморском океанариуме ввели круглосуточное наблюдение

Идут следственные мероприятия… Животные погибли не своей смертью, были совершены насильственные действия. Сейчас задача следствия — завершить расследование и наказать тех, кто к этому причастен. Экспертный анализ того, что произошло, биологический анализ (проводится — прим.ред.).. Они были погублены в результате несанкционированных, злодейских действий. Это наша общая беда. Когда это случилось, были введены строжайшие меры безопасности: охрана животных, сейчас они находятся под круглосуточным визуальным контролем.

По его словам, животные погибли не потому, что произошли аварийные ситуации в самом океанариуме — с водой, с пищей, а в результате насильственных действий.

«Целый ряд людей уже не работает в океанариуме… Мы ситуацию анализируем самостоятельно, у нас есть достаточно большие технические возможности, сложнейшая аналитическая аппаратура, мы можем проводить анализы биологического материала достаточно глубоко и подробно. Говорить о тех людях, которые, возможно, виновны в этих насильственных действиях — пусть это сделает следствие. Для меня это достаточно сложно психологически, потому что всегда есть возможность ошибки», — добавил Адрианов.