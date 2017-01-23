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04:28 (мск), источник: РИА Новости

В Приморском океанариуме ввели круглосуточное наблюдение

ВЛАДИВОСТОК, 23 янв — РИА Новости. Круглосуточный визуальный контроль за животными ввели в Приморском океанариуме после гибели двух дельфинов и сивуча, сообщил в понедельник журналистам директор Национального научного центра морской биологии Андрей Адрианов.

Источник: РИА Новости
Идут следственные мероприятия… Животные погибли не своей смертью, были совершены насильственные действия. Сейчас задача следствия — завершить расследование и наказать тех, кто к этому причастен. Экспертный анализ того, что произошло, биологический анализ (проводится — прим.ред.).. Они были погублены в результате несанкционированных, злодейских действий. Это наша общая беда. Когда это случилось, были введены строжайшие меры безопасности: охрана животных, сейчас они находятся под круглосуточным визуальным контролем.
Андрей АдриановДиректор Национального научного центра морской биологии
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По его словам, животные погибли не потому, что произошли аварийные ситуации в самом океанариуме — с водой, с пищей, а в результате насильственных действий.

«Целый ряд людей уже не работает в океанариуме… Мы ситуацию анализируем самостоятельно, у нас есть достаточно большие технические возможности, сложнейшая аналитическая аппаратура, мы можем проводить анализы биологического материала достаточно глубоко и подробно. Говорить о тех людях, которые, возможно, виновны в этих насильственных действиях — пусть это сделает следствие. Для меня это достаточно сложно психологически, потому что всегда есть возможность ошибки», — добавил Адрианов.

Океанариум вновь начал принимать посетителей с 20 декабря 2016 года.

В ноябре 2016 года была временно приостановлена продажа билетов для профилактических работ.

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За полтора месяца были проведены техническое обслуживание систем жизнеобеспечения, систем электронных экспозиций, отполированы поцарапанные акриловые смотровые стекла бассейнов, заменена часть поврежденных растений в экспозиции «Тропический лес».

В октябре прошлого года в океанариуме погибли два тихоокеанских белобоких дельфина. Следствие сообщило, что внешних телесных повреждений не обнаружено, проводится гистологическое исследование на предмет ядов, токсинов и химикатов. Возбуждено дело по статье «халатность».

За несколько дней до этого в океанариуме погиб сивуч, спасенный летом на Сахалине. По данным СМИ, на теле животного были замечены следы ударов тупым предметом. Полиция возбудила уголовное дело по факту гибели животного.

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