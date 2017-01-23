Троих мужчин спасли из пожара в частном доме в Тулуне

Как 22 января 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, сообщение о возгорании частного жилого дома на улице Сплавной поступило 21 января от очевидцев. На момент прибытия подразделений пожарно-спасательной части № 20, горела веранда, кровля и другие части деревянного дома. По словам соседей, внутри мог находиться хозяин.

Пожарные проникли внутрь и обнаружили на кухне троих мужчин, в том числе двоих инвалидов, и вынесли их из дома. С различными травмами двое мужчин, примерно 60 лет, были госпитализированы, ещё один мужчина, 61-летний пенсионер, получивший незначительное отравление угарным газом от медицинской помощи отказался.

Около часа пожарные ликвидировали возгорание. Огнём были повреждены веранда, стена внутри дома, кровля. Сам дом, летняя кухня и баня были спасены. На основании выясненных обстоятельств на месте происшествия дознаватели отдела надзорной деятельности сделали вывод, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём самими пострадавшими.