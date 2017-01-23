Троих мужчин спасли из пожара в частном доме в Тулуне
Трех мужчин, в том числе двух инвалидов, спасли во время пожара в Тулуне.
Трех мужчин, в том числе двух инвалидов, спасли во время пожара в Тулуне.
Как 22 января 2017 года сообщила
Пожарные проникли внутрь и обнаружили на кухне троих мужчин, в том числе двоих инвалидов, и вынесли их из дома. С различными травмами двое мужчин, примерно 60 лет, были госпитализированы, ещё один мужчина, 61-летний пенсионер, получивший незначительное отравление угарным газом от медицинской помощи отказался.
Около часа пожарные ликвидировали возгорание. Огнём были повреждены веранда, стена внутри дома, кровля. Сам дом, летняя кухня и баня были спасены. На основании выясненных обстоятельств на месте происшествия дознаватели отдела надзорной деятельности сделали вывод, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём самими пострадавшими.