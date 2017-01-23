Омская прокуратура аннулирует свидетельства о рождении 5 детей

В Омской области прокуратура впервые потребовала признать недействительными свидетельства о рождении несуществующих детей и вернуть маткапитал. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Жительниц региона заподозрили в мошенничестве с материнским капиталом. Женщины приходили в загс и регистрировали детей, которых они якобы рожали дома без помощи врачей. В прокуратуре пояснили, что большинство из них были цыганками, в семьях которых принято рожать не в больнице. Существование детей подтверждали родственники, которые якобы присутствовали при родах.

Омичкам выдавали свидетельства о рождении ребенка, а затем они оформляли документы на материнский капитал и получали деньги. В прокуратуре Кировского округа выяснили, что на самом деле женщины не рожали детей. Доказать это удалось пока только в случае с 5 жительницами региона, зарегистрировавшими детей в 2014—2015 годах. Другие подозреваемые пока что объясняют отсутствие детей тем, что они живут с родственниками в других городах.

Небольшую часть маткапитала омички оставляли себе, а основную сумму отдавали организаторам мошенничества, которые и подталкивали женщин на преступление.

Вернуть деньги от женщин потребуют отдельным иском. Уголовное дело расследуют по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (покушение на мошенничество).