Женщина с ребенком выбросилась из окна в Комсомольске-на-Амуре
Жители дома отмечают, что их соседка часто бывала не в себе.
Жители дома отмечают, что их соседка часто бывала не в себе.
Жительница
Известно, что после падения с высоты четвертого этажа и мать, и ребенок выжили, однако сама комсомольчанка сломала ноги, а мальчик пострадал более серьезно и был доставлен в реанимацию.
Соседи пострадавшей сообщили изданию, что женщина нередко вела себя странно — разговаривала сама с собой и ходила летом в зимней одежде.