Женщина с ребенком выбросилась из окна в Комсомольске-на-Амуре

Жительница Комсомольска-на-Амуре выбросилась из окна своей квартиры вместе с четырехлетним сыном. Очевидцы считают, женщина совершила поступок намеренно, но правоохранители еще не огласили официальную версию происшествия, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.

Известно, что после падения с высоты четвертого этажа и мать, и ребенок выжили, однако сама комсомольчанка сломала ноги, а мальчик пострадал более серьезно и был доставлен в реанимацию.

Соседи пострадавшей сообщили изданию, что женщина нередко вела себя странно — разговаривала сама с собой и ходила летом в зимней одежде.