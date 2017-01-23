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06:50 (мск), источник: Om1.ru

В лобовом столкновении под Омском погиб 30-летний водитель «Лады»

Его 27-летнего пассажира и 26-летнего водителя второго автомобиля с травмами доставили в больницу.

В воскресенье, 22 января, в Омском районе на автодороге «Омск — Черлак» случилось ДТП со смертельным исходом. Сообщение об аварии поступило в дежурную часть ГИБДД в 19:50. Очевидец в паблике «ЧП Омск» пишет, что автоавария произошла в районе птицефабрики в 19:35.

Как сообщает управление ГИБДД по Омской области, ДТП спровоцировал 30-летний водитель автомобиля «Лада». Он ехал из Омска в направлении Черлака, но, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу. Там «Лада» врезалась в «Тойоту».

Водитель «Лады» погиб на месте. Срочно подъехавшим врачам скорой помощи оставалось только зафиксировать его смерть. Бригада скорой помощи доставила в больницу 24-летнего водителя «Тойоты» и 27-летнего пассажира «Лады».

Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять и уточнять обстоятельства происшествия.

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