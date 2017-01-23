Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Тихом океане построят первый в мире «плавучий город»
Россияне поддержали врачей скорой
Кадыров о задержанных чеченцах: "Считаю этот случай вопиющим"
Названы сорта рыбы, которые нельзя есть беременным
Елена Летучая пострадала на отдыхе
Продолжение «Секретных материалов» от ЦРУ Спецслужбы США выложили в Интернет тысячи ранее засекреченных файлов
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Пешеходы задушили и утопили водителя, который спас им жизнь
Пьяная девушка откусила ухо полицейскому
Саакашвили неуклюже объяснил побег в кусты на инаугурации Трампа
Порошенко: Украина сделает Америку снова великой
Елена Летучая пострадала на отдыхе
Данила Козловский учится серфингу на Бали
Порошенко засобирался на аудиенцию к Трампу: WSJ назвал дату
На параде в честь Трампа развернули флаг РФ - СМИ
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
8«Женский марш» против Трампа
22Вечное сияние Джима Керри
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
14События недели в фотографиях
06:53 (мск), источник: Om1.ru

В Омске чуть не сгорели два автомобиля

Один вспыхнул прямо в дороге, а второй — ночью на парковке.

За минувшие дежурные сутки омским пожарным дважды пришлось тушить автотранспорт.

Как сообщает главное управление МЧС по Омской области, первое происшествие случилось вчера, 22 января, в Кировском округе. В 15:55 в пожарную часть поступило сообщение о том, что в пути следования загорелся автомобиль. Пятеро сотрудников МЧС уже в 16:05 погасили открытый огонь. Полностью пожар был ликвидирован в 16:20.

Схожая история случилась сегодня ночью, 23 января, в Октябрьском округе. В 03:29 пожарным сообщили, что на открытой площадке горит автомобиль. Трое пожарных локализовали пламя в 03:33, а в 04:00 полностью ликвидировали возгорание.

Подробностей о том, какие автомобили горели, почему и в каком они теперь состоянии, пока нет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Хор из Омска выступит на открытии Всемирной Универсиады
Сенаторы попытаются помешать Трампу отменить санкции против РФ
В ФСБ заявили о провокациях со стороны ВМС Украины в Черном море
В Минэкономразвития раскритиковали антитабачную концепцию
Контрразведка США провела расследование «контактов» Флинна с РФ
Банки оказались не готовы принимать налоги за третьих лиц
СМИ рассказали о новом вооружении Росгвардии
Венесуэла выпустила новые вертикальные деньги
Спорт
Чем Дмитриев помог российской легкой атлетике Немецкий телеканал ARD и Хайо Зеппельт представили еще один фильм о русском допинге
Авто
Продается танк, цена — 65 тысяч долларов На аукционе eBay выставлен на продажу… танк. Настоящий
Hi-Tech
Фото: каким был первый мобильный телефон Nokia Nokia — одна из самых обсуждаемых тем на всех ресурсах, рассказывающих о технологиях или смартфонах. Возращение «неубиваемого» аппарата в лице Nokia 6 обсудили уже все. Мы же предлагаем вам вспомнить, каким был самый первый аппарат компании
Кино
Звезда «Не родись красивой» возвращается на ТВ в роковом образе Актриса Нелли Уварова снялась в новом сериале канала ТНТ про американского шпиона и «Газпром»
Недвижимость
10 необычных мест хранения на кухне
На рынок жилья Москвы вернулись черные маклеры
Сбербанк начал выдавать ипотеку на апартаменты
Что делать, если ваша квартира пустует?
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь Девочку назвали Таисией
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь