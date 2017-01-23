В Омске чуть не сгорели два автомобиля

За минувшие дежурные сутки омским пожарным дважды пришлось тушить автотранспорт.

Как сообщает главное управление МЧС по Омской области, первое происшествие случилось вчера, 22 января, в Кировском округе. В 15:55 в пожарную часть поступило сообщение о том, что в пути следования загорелся автомобиль. Пятеро сотрудников МЧС уже в 16:05 погасили открытый огонь. Полностью пожар был ликвидирован в 16:20.

Схожая история случилась сегодня ночью, 23 января, в Октябрьском округе. В 03:29 пожарным сообщили, что на открытой площадке горит автомобиль. Трое пожарных локализовали пламя в 03:33, а в 04:00 полностью ликвидировали возгорание.

Подробностей о том, какие автомобили горели, почему и в каком они теперь состоянии, пока нет.