В Омске чуть не сгорели два автомобиля
Один вспыхнул прямо в дороге, а второй — ночью на парковке.
Один вспыхнул прямо в дороге, а второй — ночью на парковке.
За минувшие дежурные сутки омским пожарным дважды пришлось тушить автотранспорт.
Как сообщает главное управление МЧС по Омской области, первое происшествие случилось вчера, 22 января, в Кировском округе. В 15:55 в пожарную часть поступило сообщение о том, что в пути следования загорелся автомобиль. Пятеро сотрудников МЧС уже в 16:05 погасили открытый огонь. Полностью пожар был ликвидирован в 16:20.
Схожая история случилась сегодня ночью, 23 января, в Октябрьском округе. В 03:29 пожарным сообщили, что на открытой площадке горит автомобиль. Трое пожарных локализовали пламя в 03:33, а в 04:00 полностью ликвидировали возгорание.
Подробностей о том, какие автомобили горели, почему и в каком они теперь состоянии, пока нет.