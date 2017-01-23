Жительнице Актау выплатили компенсацию за взорвавшийся смартфон

40-летняя жительница Актау едва не пострадала от взрыва смартфона Samsung Galaxy S5. Женщина легла спать рядом с заряжающимся гаджетом, который внезапно взорвался. Ей удалось добиться выплаты компенсации, передает Тумба.kz.

По словам Сании Болтабековой, телефоном она успела попользоваться всего неделю.

«Вечером я поставила телефон на зарядку, положила его рядом с собой на плед и легла спать. Под утро я услышала сильный хлопок, открываю глаза, а у меня плед горит и дым стоит. Я начала отряхивать плед и тут на пол упал телефон, а следом за ним батарея, которую видимо от взрыва оторвало.

Смотрю, а на полу плавится батарея. По счастливой случайности рядом стоял стакан с водой, я быстро залила огонь водой. Ничего не пострадало, только полы из ламината подгорели, — говорит Болтабекова.

Данный случай произошел в декабре прошлого года. И вот на той неделе компания Samsung выплатила Сание Болтабековой компенсацию.

«Головной офис компании, который находится в Алматы, принял решение о выплате мне компенсации в размере 130 тысяч тенге. Мне также принесли извинения», — говорит Сания.

Напомним, ранее в Актау погиб семимесячный ребенок. Как сообщили в областной Мангистауской больнице, от удара током скончалась девочка семи месяцев.

Как рассказал знакомый семьи нашему изданию, женщина вместе с семимесячной девочкой легла спать. Рядом с собой она оставила заряжаться телефон.

Ребенок проснулся и стал играть с электронным устройством и, возможно, прогрыз провод. Девочку ударило током. Родители сами отвезли ее в больницу, однако ребенок от полученного удара скончался.