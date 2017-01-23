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05:51 (мск), источник: AmurMedia.ru

Двойное убийство произошло в Хабаровском крае

Сотрудники полиции раскрыли его по горячим следам.

Хабаровск, 23 января, AmurMedia.

В Хабаровском крае сотрудники полиции раскрыли по горячим следам двойное убийство. Подозреваемый в совершении преступления был задержан оперативными сотрудниками в кратчайшие сроки после совершения преступления, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В дежурную часть отдела МВД России по Вяземскому району поступило сообщение о том, что в квартире дома по ул. Котлярова совершено убийство двух человек.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила тела двоих мужчин со следами побоев.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативными сотрудниками ОМВД России по Вяземскому району по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 50-летний местный житель.

Стражи правопорядка установили, что преступление совершено в результате конфликта, возникшего в ходе совместного распития спиртных напитков.

Следственным отделом по Вяземскому району Следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

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