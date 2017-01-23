Двойное убийство произошло в Хабаровском крае
Сотрудники полиции раскрыли его по горячим следам.
Сотрудники полиции раскрыли его по горячим следам.
Хабаровск, 23 января, AmurMedia.
В Хабаровском крае сотрудники полиции раскрыли по горячим следам двойное убийство. Подозреваемый в совершении преступления был задержан оперативными сотрудниками в кратчайшие сроки после совершения преступления, сообщили ИА AmurMedia в
В дежурную часть отдела МВД России по Вяземскому району поступило сообщение о том, что в квартире дома по ул. Котлярова совершено убийство двух человек.
Прибывшая на место происшествия
В ходе
Стражи правопорядка установили, что преступление совершено в результате конфликта, возникшего в ходе совместного распития спиртных напитков.
Следственным отделом по Вяземскому району Следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.