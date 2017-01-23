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06:04 (мск), источник: ТАСС

В Приморье изъяты более 160 тыс. флаконов запрещенных спиртосодержащих средств

Правоохранители завели дело об административном правонарушении.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 23 января. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Более 160 тыс. флаконов с запрещенными к продаже спиртосодержащими жидкостями обнаружили полицейские на складе в Находке.

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Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД по Приморскому краю.

«3564 коробки, в которых находилось свыше 163 тыс. флаконов “Боярышника”, “Перцовки” и косметических жидких спиртосодержащих изделий, запрещенных к обороту на территории РФ, обнаружены и изъяты полицейскими в одном из складских помещений на территории базы на улице Угольной в Находке. Возбуждено дело об административном правонарушении», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточнили ТАСС в краевом управлении Роспотребнадзора, с начала года из оборота в Приморье изъято около 300 литров подобной продукции.

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