В Приморье изъяты более 160 тыс. флаконов запрещенных спиртосодержащих средств
Правоохранители завели дело об административном правонарушении.
Правоохранители завели дело об административном правонарушении.
ВЛАДИВОСТОК, 23 января. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Более 160 тыс. флаконов с запрещенными к продаже спиртосодержащими жидкостями обнаружили полицейские на складе в Находке.
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«3564 коробки, в которых находилось свыше 163 тыс. флаконов “Боярышника”, “Перцовки” и косметических жидких спиртосодержащих изделий, запрещенных к обороту на территории РФ, обнаружены и изъяты полицейскими в одном из складских помещений на территории базы на улице Угольной в Находке. Возбуждено дело об административном правонарушении», — говорится в сообщении
Как уточнили ТАСС в краевом управлении Роспотребнадзора, с начала года из оборота в Приморье изъято около 300 литров подобной продукции.