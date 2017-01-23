Утонувших при спасении нарушителя в Ангарске полицейских наградили посмертно

Полицейские, утонувшие в реке Китой во время спасения нарушителя в Ангарске, посмертно награждены медалями «За отвагу». Как 21 января 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, награда была вручена отцам погибших инспекторов отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Ангарску старшего лейтенанта полиции Алексея Матонина и лейтенанта полиции Евгения Бумажникова.

Напомним, вечером 28 июня 2016 года экипаж ГИБДД остановил машину ВАЗ-21240, водитель которой по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения. При составлении протокола мужчина попытался скрыться, прыгнув в реку Китой. Поскольку ему угрожала опасность, лейтенант полиции Евгений Бумажников и старший лейтенант полиции Алексей Матонин предприняли попытку его спасти, бросившись за ним в воду. Еще один полицейский следовал по берегу и координировал действия коллег, пока не потерял их из виду. Позже тела обоих сотрудников были обнаружены позже в реке.

Евгений Бумажников поступил на службу в ОВД в 2008 году. У него остались двое маленьких детей. Его напарник Алексей Матонин отдал службе в полиции 11 лет. Он воспитывал двоих детей 12 и четырех лет.

Сотрудники ГИБДД занесены в списки личного состава ГУ МВД. Их имена вписаны в Мемориал памяти ГУ МВД России по Иркутской области.