Автомобиль едва не провалился на Петропавловском озере в Хабаровском крае

Хабаровск, 23 января, AmurMedia.

Четыре человека в автомобиле застряли на Петропавловском озере в Хабаровском крае. Спасатели выдернули автомобиль на твердую землю, сообщили ИА AmurMedia в информационном подразделении Амурского спасательного центра МЧС России.

22 января 2017 года, около 02:57 часов ночи оперативный дежурный по Амурскому спасательному центру МЧС России принял информацию о застрявшем автомобиле на озере Петропавловское. В ловушке оказались двое мужчин и две девушки.