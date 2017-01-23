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06:10 (мск), источник: AmurMedia.ru

Автомобиль едва не провалился на Петропавловском озере в Хабаровском крае

На помощь оказавшимся в ловушке пришли спасатели.

Хабаровск, 23 января, AmurMedia.

Четыре человека в автомобиле застряли на Петропавловском озере в Хабаровском крае. Спасатели выдернули автомобиль на твердую землю, сообщили ИА AmurMedia в информационном подразделении Амурского спасательного центра МЧС России.

22 января 2017 года, около 02:57 часов ночи оперативный дежурный по Амурскому спасательному центру МЧС России принял информацию о застрявшем автомобиле на озере Петропавловское. В ловушке оказались двое мужчин и две девушки.

Для оказания помощи была направлена аварийно-спасательная машина на базе «КамАЗа» от Амурского спасательного центра МЧС России и три человека личного состава. Прибыв на место, спасатели при помощи лебедки выдернули автомобиль на твердую землю. Автолюбители поблагодарили сотрудников Амурского спасательного центра МЧС России и направились домой. В происшествии никто не пострадал.

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