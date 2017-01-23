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07:00 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинская пенсионерка пропала, отправившись на Колхозный рынок

Третьи сутки 83-летнюю женщину ищут родственники и полиция.

В Челябинске третьи сутки ищут 83-летнюю горожанку, пропавшую в микрорайоне Парковый, — пенсионерка отправилась на рынок и не вернулась, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Престарелая челябинка третьи сутки не появляется дома. Она ушла из квартиры на улице Габдуллы Тукая 21 января утром, отправившись на Колхозный рынок, где до обеда обычно занимается торговлей. По сей день о ее судьбе ничего не известно. Мобильный телефон пенсионерка оставила дома. Родственники опасаются, что женщина могла упасть и заблудиться.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Галины Просвирниной, просят обращаться в полицию или к волонтерам.

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Челябинская пенсионерка пропала, отправившись на Колхозный рынок
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