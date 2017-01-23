Челябинская пенсионерка пропала, отправившись на Колхозный рынок

В Челябинске третьи сутки ищут 83-летнюю горожанку, пропавшую в микрорайоне Парковый, — пенсионерка отправилась на рынок и не вернулась, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Престарелая челябинка третьи сутки не появляется дома. Она ушла из квартиры на улице Габдуллы Тукая 21 января утром, отправившись на Колхозный рынок, где до обеда обычно занимается торговлей. По сей день о ее судьбе ничего не известно. Мобильный телефон пенсионерка оставила дома. Родственники опасаются, что женщина могла упасть и заблудиться.