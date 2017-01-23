Особый противопожарный режим введен в Иркутске до 6 февраля

В Иркутске до 6 февраля ввели особый противопожарный режим. Как пояснили в пресс-службе городской мэрии, такое решение принято комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС мэрии областного центра для обеспечения безопасности населения и уменьшения возможного ущерба от пожаров.

В рамках режима запрещено разведение костров, сжигание мусора, эксплуатация неисправного отопительного оборудования, применение открытого огня и проведение огнеопасных работ. Для контроля за исполнением запрета будут проводиться профилактические рейды на территории частного сектора и садоводств. Также в образовательных учреждениях Иркутска пройдут дополнительные занятия и классные часы на тему «Пожарная безопасность» и внеплановые тренировки по эвакуации. Кроме того, специалисты проведут проверку источников наружного противопожарного водоснабжения.