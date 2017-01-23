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07:07 (мск), источник: VN.RU

Три ребенка пострадали в ДТП за вечер в Новосибирске

Сразу три ребенка пострадали в ДТП за минувшие выходные в Новосибирске. Частая причина — высокие сугробы, из-за которых дети внезапно выскакивают на проезжую часть. Другой фактор — невнимательность самих водителей, когда они приближаются к нерегулируемому пешеходному переходу.

В воскресенье, 22 января, в 15.20 произошло ДТП на ул. Ипподромской, 44 с участием несовершеннолетнего пешехода. Девятилетний мальчик переходил дорогу вне зоны нерегулируемого пешеходного перехода и угодил под колеса. Ребенка доставили в больницу с рваной раной нижней губы, а также переломом передних резцов и ушибом подбородка. Как пояснил 35-летний водитель «Хендай Солярис», совершивший столкновение, он двигался со скоростью 40 км/час.

Еще один ребенок пострадал в ДТП в 17.40 на ул. Кропоткина, 120. 42-летний водитель за рулем «Форд Фиеста» двигался со стороны Красного проспекта в направлении ул. Ипподромской, и совершил наезд на пятилетнего мальчика.

— Со слов водителя автомобиля, «Форд» двигался со скоростью 20−25 км/час, внезапно из-за сугроба выбежал мальчик, наезда избежать не смог. Ребенка доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ссадинами лица, тупой травмой живота, — рассказал руководитель отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска Сергей Страдымов.

Вечером этого же дня на ул. Варшавская у дома № 4а столкнулись два автомобиля — «Субару Легаси В4» и «ВАЗ-21053». В результате пострадала 14-летняя пассажирка «Жигулей». Девочку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибленной рваной раной подбородка.

— По словам водителя «Субару», он двигался со скоростью около 35 км/час. Автомобиль ушел в неуправляемый занос и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ», — уточнили в отделе пропаганды Госавтоинспекции.

Напомним, полиция разыскивает лихача, не пропустившего автомобиль «Скорой помощи», из-за чего неотложка ушла в неуправляемый занос и перевернулась. Медики везли в больницу пациента с сердечным приступом. К счастью, он не пострадал, но досталось врачу скорой, который получил ушиб позвоночника. Это произошло вечером 22 января около перекрестка с Дачным шоссе.

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