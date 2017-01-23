Три ребенка пострадали в ДТП за вечер в Новосибирске

Еще один ребенок пострадал в ДТП в 17.40 на ул. Кропоткина, 120. 42-летний водитель за рулем «Форд Фиеста» двигался со стороны Красного проспекта в направлении ул. Ипподромской, и совершил наезд на пятилетнего мальчика.

В воскресенье, 22 января, в 15.20 произошло ДТП на ул. Ипподромской, 44 с участием несовершеннолетнего пешехода. Девятилетний мальчик переходил дорогу вне зоны нерегулируемого пешеходного перехода и угодил под колеса. Ребенка доставили в больницу с рваной раной нижней губы, а также переломом передних резцов и ушибом подбородка. Как пояснил 35-летний водитель «Хендай Солярис», совершивший столкновение, он двигался со скоростью 40 км/час.

— Со слов водителя автомобиля, «Форд» двигался со скоростью 20−25 км/час, внезапно из-за сугроба выбежал мальчик, наезда избежать не смог. Ребенка доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ссадинами лица, тупой травмой живота, — рассказал руководитель отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска Сергей Страдымов.

Вечером этого же дня на ул. Варшавская у дома № 4а столкнулись два автомобиля — «Субару Легаси В4» и «ВАЗ-21053». В результате пострадала 14-летняя пассажирка «Жигулей». Девочку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибленной рваной раной подбородка.

— По словам водителя «Субару», он двигался со скоростью около 35 км/час. Автомобиль ушел в неуправляемый занос и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ», — уточнили в отделе пропаганды Госавтоинспекции.