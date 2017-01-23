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07:12 (мск), источник: Om1.ru

В Омске 21-летняя девушка ранила ножом 22-летнего сельчанина

Перед преступлением молодые люди вместе распивали алкогольные напитки.

За минувшие дежурные сутки сотрудники УМВД по городу Омску задержали 21-летнюю жительницу Центрального округа по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью. Девушка ранила ножом 22-летнего жителя Полтавского района.

Полиция не раскрывает обстоятельства преступления. Уточняет только, что горожанка и сельчанин поссорились после совместного распития спиртного.

Нож изъят. Возбуждено уголовное дело.

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