В Омске 21-летняя девушка ранила ножом 22-летнего сельчанина
Перед преступлением молодые люди вместе распивали алкогольные напитки.
Перед преступлением молодые люди вместе распивали алкогольные напитки.
За минувшие дежурные сутки сотрудники УМВД по городу Омску задержали 21-летнюю жительницу Центрального округа по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью. Девушка ранила ножом 22-летнего жителя Полтавского района.
Полиция не раскрывает обстоятельства преступления. Уточняет только, что горожанка и сельчанин поссорились после совместного распития спиртного.
Нож изъят. Возбуждено уголовное дело.