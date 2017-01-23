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06:43 (мск), источник: Вести Приморье

Мать и двое детей отравились угарным газом в Приморье

По сообщению отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Артема, 22 января на пульт 01 поступило сообщение со станции «Скорой медицинской помощи о происшествии в п. Артёмовском по ул. Александрова.

Семья, проживающая в частном секторе, пострадала от угарного газа, предположительно, закрыв заслонку не прогоревшей отопительной печи. Погиб ребенок 2013 года рождения, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Артема.

Как сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Артему, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции, сотрудники следственного комитета.

Кроме погибшего ребенка в доме также находились его мать и брат. Они были в бессознательном состоянии.

26-летняя жительница Артема и ее 4-летний сын госпитализированы в лечебное учреждение.

Сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка.

Всего с начала года в Приморском крае возросло почти в два раза число погибших на пожарах и жертвами огня стали 17 человек.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Артёмовского городского округа напоминает: печи, находящиеся в доме, должны быть в исправном состоянии и обустроены с учетом соблюдения всех требований пожарной безопасности.

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