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06:47 (мск), источник: ДЕЙТА

Виновнику темного ДТП вынесен приговор в Приморье

В Приморье суд вынес приговор водителю, сбившему насмерть двух пешеходов, сообщает ИА «Дейта».

«Как установлено судом, трагедия произошла ночью 16 августа прошлого года в районе дома № 11 по улице Стрельникова в селе Борисовка. Управляя автомобилем, у которого не было фар, фигурант выехал на полосу встречного движения, не снизил скорость и наехал на двух пешеходов», — говорится в сообщении прокуратуры Приморского края.

В результате мужчина и женщина, переходившие дорогу, получили тяжкие телесные повреждения, несовместимые с жизнью. От полученных травм они скончались на месте ДТП.

Подсудимый полностью признал свою вину, поэтому уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.

«С учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору, суд приговорил мужчину к пяти годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением автотранспортом на определенный срок. Приговор пока не вступил в законную силу», — говорится в сообщении.

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