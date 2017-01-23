Виновнику темного ДТП вынесен приговор в Приморье

«Как установлено судом, трагедия произошла ночью 16 августа прошлого года в районе дома № 11 по улице Стрельникова в селе Борисовка. Управляя автомобилем, у которого не было фар, фигурант выехал на полосу встречного движения, не снизил скорость и наехал на двух пешеходов», — говорится в сообщении прокуратуры Приморского края.

В результате мужчина и женщина, переходившие дорогу, получили тяжкие телесные повреждения, несовместимые с жизнью. От полученных травм они скончались на месте ДТП.

Подсудимый полностью признал свою вину, поэтому уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.