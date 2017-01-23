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07:14 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье рыбак провалился под лёд

Мужчина сам выбрался из реки.

В Прикамье рыбак провалился под лёд. Как сообщает телекомпания «Рифей», случай произошёл в прошедшие выходные в Кунгуре. Рыбак провалился в Сылву.

В службу спасения о несчастном случае сообщил очевидец, проезжающий по местному мосту. Когда спасатели прибыли на место несчастного случая, рыбака не было видно. Чуть позже на место инцидента прибыли водолазы.

Однако в процессе поиска рыбака выяснилось, что он смог сам выбраться на твёрдый лёд и ушёл домой.

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