В Прикамье рыбак провалился под лёд. Как сообщает телекомпания «Рифей», случай произошёл в прошедшие выходные в Кунгуре. Рыбак провалился в Сылву.

В службу спасения о несчастном случае сообщил очевидец, проезжающий по местному мосту. Когда спасатели прибыли на место несчастного случая, рыбака не было видно. Чуть позже на место инцидента прибыли водолазы.

Однако в процессе поиска рыбака выяснилось, что он смог сам выбраться на твёрдый лёд и ушёл домой.