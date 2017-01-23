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07:04 (мск), источник: РИА Новости

Еще один пострадавший при крушении Boeing под Бишкеком умер в больнице

БИШКЕК, 23 янв — РИА Новости. Еще один пострадавший при крушении турецкого Boeing 747 упавшего в районе международного аэропорта «Манас» столицы Киргизии 16 января умер в больнице, сообщает в понедельник пресс-служба минздрава республики.

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фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Грузовой Boeing 747−400 турецкой авиакомпании утром 16 января при заходе на посадку в международном аэропорту «Манас» столицы Киргизии вылетел за пределы взлётно-посадочной полосы и рухнул на поселок дачного кооператива в окрестностях аэропорта.

При этом разрушены около 30 домов, погибли все четыре члена экипажа и 32 местных жителя, среди которых 17 детей.

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«Рахманов Сагынбек 29 лет поступил 16.01.2017 в крайне тяжелом состоянии с диагнозом: ожог пламенем 3−4 степени туловища, обеих нижних конечностей, ягодицы 45%. Несмотря на проведенную интенсивную терапию, гемодиализ и необходимую медикаментозную терапию, состояние оставалось крайне тяжелым. 21.01.2017 года на фоне аппаратного дыхания произошла остановка дыхания и сердечно-сосудистой системы», — сообщает пресс-служба.

По данным минздрава, в настоящий момент в больницах республики остается 14 пострадавших в результате авиакатастрофы. Как пояснили РИА Новости в пресс-центре министерства здравоохранения, «количество госпитализированных ежедневно меняется».

«Несколько человек выписались в связи с улучшением здоровья, однако еще у двух мужчин, первоначально отказавшихся от госпитализации, состояние ухудшилось и они были направлены на стационарное лечение», — сообщила собеседница агентства. В минздраве пояснили, что некоторые пострадавшие «переживают тяжелейший посттравматический шок».

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