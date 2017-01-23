Число жертв крушения самолета в Кыргызстане увеличилось

Скончался еще один пострадавший при крушении турецкого Boeing 747, упавшего в районе международного аэропорта «Манас», сообщает в понедельник пресс-служба минздрава Кыргызстана. Грузовой Boeing 747−400 турецкой авиакомпании утром 16 января при заходе на посадку в аэропорту вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и рухнул на поселок дачного кооператива в окрестностях аэропорта. При этом разрушены около 30 домов, погибли все четыре члена экипажа и 32 местных жителя, среди которых 17 детей.

«Рахманов Сагынбек 29 лет поступил 16.01.2017 в крайне тяжелом состоянии с диагнозом: ожог пламенем 3−4 степени туловища, обеих нижних конечностей, ягодицы — 45 процентов. Несмотря на проведенную интенсивную терапию, гемодиализ и необходимую медикаментозную терапию, состояние оставалось крайне тяжелым. 21.01.2017 года на фоне аппаратного дыхания произошла остановка дыхания и сердечно-сосудистой системы», — сообщает пресс-служба.

По данным минздрава, в настоящий момент в больницах республики остаются 14 пострадавших в результате авиакатастрофы. Как пояснили РИА Новости в пресс-центре министерства здравоохранения, «количество госпитализированных ежедневно меняется».

«Несколько человек выписались в связи с улучшением здоровья, однако еще у двух мужчин, первоначально отказавшихся от госпитализации, состояние ухудшилось, и они были направлены на стационарное лечение», — сообщила собеседница агентства.

В минздраве пояснили, что некоторые пострадавшие «переживают тяжелейший посттравматический шок».