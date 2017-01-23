Число жертв крушения самолета в Кыргызстане увеличилось
29-летний мужчина скончался в больнице.
29-летний мужчина скончался в больнице.
Скончался еще один пострадавший при крушении турецкого Boeing 747, упавшего в районе международного аэропорта «Манас», сообщает в понедельник
«Рахманов Сагынбек 29 лет поступил
По данным минздрава, в настоящий момент в больницах республики остаются 14 пострадавших в результате авиакатастрофы. Как пояснили РИА Новости в
«Несколько человек выписались в связи с улучшением здоровья, однако еще у двух мужчин, первоначально отказавшихся от госпитализации, состояние ухудшилось, и они были направлены на стационарное лечение», — сообщила собеседница агентства.
В минздраве пояснили, что некоторые пострадавшие «переживают тяжелейший посттравматический шок».