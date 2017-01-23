В Екатеринбурге с 18 этажа новостройки упал мужчина

В Екатеринбурге проводится проверка по факту смерти рабочего при строительстве многоэтажки на Латвийской. Трагедия произошла вечером 22 января 2017 года. Мужчина сорвался вниз с 18 этажа новостройки ЖК «Хрустальные ключи», который возводит «Группа ЛСР». По информации СМИ, погибшему было 20−25 лет.

Как сообщили «Уралинформбюро» в СУ СКР по Свердловской области, следователи осмотрели место происшествия, предстоит опросить очевидцев.

Для выяснения точных причин смерти тело погибшего направлено на судмедэкспертизу.