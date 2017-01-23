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07:31 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Владелец конного клуба с обрушенной крышей просидит под домашним арестом 2 месяца

Владелец конного клуба «Аллюр» проведет под домашним арестом два месяца. Такую меру пресечения индивидуальному предпринимателю Игорю Воротникову назначил новосибирский районный суд.

Напомним, бизнесмена арестовали в ту же ночь, когда обрушилась крыша конного манежа под Бердском. Погибли два человека — тренер клуба и 15-летняя воспитанница. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В суде следователи выступали за двухмесячный арест бизнесмена на время расследования. Однако суд принял иное решение. На заседании Воротников извинился перед родственниками пострадавших и погибших в трагедии.

Игорь Воротников, обвиняемый: «Я чувствую свою вину за случившееся и готов нести наказание, которое суд мне вынесет. В отношении версии, которая была высказана. Это не приоритетная версия, он не мог обрушиться в результате 50-саниметрового покрова. Нагрузка, на которую была рассчитана конструкция — это 2 метра снега».

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