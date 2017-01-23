Медики спасли коня Кортика, выжившего под завалами клуба «Аллюр»

Напомним, Воротникова обвиняют в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек.

Как сообщил VN.ru обвиняемый по делу владелец конного клуба «Аллюр» Игорь Воротников, коня Кортика медики «заштопали и перебинтовали». Сейчас жизнь Кортика вне опасности.

Напомним, вечером 19 января под Новосибирском обрушилась крыша конного клуба, в результате чего погибли 45-летний тренер Вячеслав Базюр и его 15-летняя воспитанница Настя Андреева. Их тела нашли под завалами. Всего в момент обрушения в манеже находились семь человек, а также четыре лошади.

Как сообщили в конно-спортивной федерации Новосибирской области, погибли три лошади — Бригантина, Лотос и Принц. «Выжил конь по кличке Кортик. Благодаря ему осталась жива девочка Аня Гавриленко — Кортик принял удар обрушившихся конструкций на себя», — добавили в федерации.

По словам Воротникова, три погибшие лошади, а также конь Кортик, принадлежали ему. Всего владелец «Аллюра» являлся владельцем десяти лошадок. Кроме того, еще 25 животных, которые содержатся в «Аллюре», принадлежат частным лицам. «В основном, это родители детей, которые занимаются в нашем клубе, — говорит Игорь Воротников. — Они сами покупали лошадей, а содержатся животные у нас».

Клуб «Аллюр», в котором произошла трагедия, располагается на территории бывшего пионерского лагеря. Игорь Воротников около пяти лет арендует эту территорию, состоящую из пяти строений. «За 27 лет небытия лагерь превратился в руины, — рассказал Воротников. — Из одного здания мы сделали административное здание, четыре превратили в конюшни. Но так как у нас зима длится девять месяцев, а детям нужно заниматься круглый год, то я решил построить здесь крытый манеж».

Добавим, что на сегодня приоритетная версия произошедшей трагедии в «Аллюре» — крыша манежа не выдержала тяжести снега. Сам Воротников уверяет, что построил манеж по всем техническим нормам, кровля могла выдержать двухметровый слой снега и благополучно простояла четыре зимы. Владелец «Аллюра», который полностью признает вину, предполагает, что он купил некачественные стройматериалы.