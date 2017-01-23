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07:35 (мск), источник: VN.RU

Медики спасли коня Кортика, выжившего под завалами клуба «Аллюр»

В Новосибирске ветеринары поставили на ноги коня, который серьезно пострадал во время обрушения конного клуба. Кортик принял удар на себя. Благодаря ему осталась жива девочка Аня Гавриленко.

Как сообщил VN.ru обвиняемый по делу владелец конного клуба «Аллюр» Игорь Воротников, коня Кортика медики «заштопали и перебинтовали». Сейчас жизнь Кортика вне опасности.

Напомним, Воротникова обвиняют в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек.

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Напомним, вечером 19 января под Новосибирском обрушилась крыша конного клуба, в результате чего погибли 45-летний тренер Вячеслав Базюр и его 15-летняя воспитанница Настя Андреева. Их тела нашли под завалами. Всего в момент обрушения в манеже находились семь человек, а также четыре лошади.

Как сообщили в конно-спортивной федерации Новосибирской области, погибли три лошади — Бригантина, Лотос и Принц. «Выжил конь по кличке Кортик. Благодаря ему осталась жива девочка Аня Гавриленко — Кортик принял удар обрушившихся конструкций на себя», — добавили в федерации.

По словам Воротникова, три погибшие лошади, а также конь Кортик, принадлежали ему. Всего владелец «Аллюра» являлся владельцем десяти лошадок. Кроме того, еще 25 животных, которые содержатся в «Аллюре», принадлежат частным лицам. «В основном, это родители детей, которые занимаются в нашем клубе, — говорит Игорь Воротников. — Они сами покупали лошадей, а содержатся животные у нас».

Клуб «Аллюр», в котором произошла трагедия, располагается на территории бывшего пионерского лагеря. Игорь Воротников около пяти лет арендует эту территорию, состоящую из пяти строений. «За 27 лет небытия лагерь превратился в руины, — рассказал Воротников. — Из одного здания мы сделали административное здание, четыре превратили в конюшни. Но так как у нас зима длится девять месяцев, а детям нужно заниматься круглый год, то я решил построить здесь крытый манеж».

Добавим, что на сегодня приоритетная версия произошедшей трагедии в «Аллюре» — крыша манежа не выдержала тяжести снега. Сам Воротников уверяет, что построил манеж по всем техническим нормам, кровля могла выдержать двухметровый слой снега и благополучно простояла четыре зимы. Владелец «Аллюра», который полностью признает вину, предполагает, что он купил некачественные стройматериалы.

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