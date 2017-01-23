У женщины-предпринимателя из Копейска было изъято 100 граммов героина

Сотрудники полиции изъяли у жительницы Копейска около 100 граммов героина, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

20 января на 3 километре автодороги «село Аргун — село Кулуево» полицейские задержали женщину, у которой было обнаружено и изъято 97 граммов героина. Установлено, что задержанная является индивидуальным предпринимателем из Копейска, ранее женщина уже была судима за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, в крупном размере». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

В настоящий момент задержанная находится в изоляторе временного содержания.