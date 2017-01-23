Пропавшую школьницу из Акмолинской области нашли в Шымкенте
Полиция устанавливает обстоятельства, побудившие школьницу уехать без предупреждения в другой город.
Полиция устанавливает обстоятельства, побудившие школьницу уехать без предупреждения в другой город.
АСТАНА, 23 янв — Sputnik. В Акмолинской области не вернувшаяся из школы 16-летняя ученица найдена в
Как рассказали Sputnik, в Целиноградский РОВД обратились родители 16-летней школьницы. Согласно их заявлению 19 января их дочь 2000 года рождения утром ушла в школу и домой не вернулась.
Полиция открыла розыскное дело, были разосланы ориентировки пропавшей школьницы. Оперативники изучили круг общения ученицы.
«Пропавшая несовершеннолетняя была найдена в Шымкенте. Предварительно, школьница уехала с 19-летним парнем, обстоятельства дела устанавливаются», — сообщил собеседник.