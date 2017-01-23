Красноярский пенсионер заложил квартиру ради выигрыша на бирже

В Красноярске 60-летний пенсионер решил подзаработать на мировой бирже и заложил свою трехкомнатную квартиру. Мужчина воспользовался советами консультанта по деловой игре и, конечно, проиграл жилье. Теперь заемщики через суд требуют с него 2,8 млн рублей. Историю обманутого пенсионера рассказала телекомпания ТВК.

По рассказам красноярца, все началось с простого заработка. Он позвонил по номеру телефона, указанному в объявлении, и попросился на работу. Он всего лишь должен был отвечать на звонки клиентов. В дальнейшем пенсионеру пообещали зарплату в 200−500 долларов, если он пройдет двухнедельную школу трейдеров.

После обучения уверенный в себе пенсионер решил проверить знания на практике и пошел ва-банк. Мужчина заложил свое жилье и проиграл его на бирже.

В красноярской полиции пояснили, что сейчас на рассмотрении находятся пять подобных заявлений. Расследование осложняет то, что договоры о передаче жилья жертвы мошенников подписывали добровольно. Чтобы дело получило положительный исход, правоохранителям необходимо раскрыть мошенническую схему и в суде доказать, что пенсионеров обманули.