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07:30 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Аларском районе женщина зарезала родного брата во время ссоры

Шесть лет лишения свободы получила женщина, убившая брата в Иркутской области.

В Аларском районе осудили женщину, которая во время пьянки зарезала родного брата. Как 23 января 2017 года сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области, она осуждена Аларским районным судом осуждена по ст.105 ч.1 УК РФ (убийство, т.е. умышленное причинение смерти другому человеку).

Суд установил, что 19 апреля 2016 года женщина, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с братом, после чего нанесла ему не менее шести ударов ножом. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

Подсудимая на протяжении предварительного и судебного следствия с обвинениями не соглашалась и активно отстаивала свою линию защиты. Государственный обвинитель проанализировал представленные суду доказательства, неопровержимо свидетельствующие о ее виновности в совершении этого преступления. Суд, согласившись с доводами обвинителя, отверг доводы защиты о том, что женщина убила брата, когда оборонялась от его нападений.

Приговором суда обвиняемая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 ч.1 УК РФ, ей назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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