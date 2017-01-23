В Аларском районе женщина зарезала родного брата во время ссоры
Шесть лет лишения свободы получила женщина, убившая брата в Иркутской области.
Шесть лет лишения свободы получила женщина, убившая брата в Иркутской области.
В Аларском районе осудили женщину, которая во время пьянки зарезала родного брата. Как 23 января 2017 года сообщила
Суд установил, что 19 апреля 2016 года женщина, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с братом, после чего нанесла ему не менее шести ударов ножом. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.
Подсудимая на протяжении предварительного и судебного следствия с обвинениями не соглашалась и активно отстаивала свою линию защиты. Государственный обвинитель проанализировал представленные суду доказательства, неопровержимо свидетельствующие о ее виновности в совершении этого преступления. Суд, согласившись с доводами обвинителя, отверг доводы защиты о том, что женщина убила брата, когда оборонялась от его нападений.
Приговором суда обвиняемая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 ч.1 УК РФ, ей назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.