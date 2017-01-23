В Перми женщина-водитель на ВАЗе протаранила пассажирский автобус

Автомобильная авария с участием общественного транспорта произошла 22 января в микрорайоне «Гайва». Как сообщает пресс-служба МВД, женщина-водитель устроила аварию с пострадавшим, врезавшись в автобус.

«В 11.35 30-летняя пермячка на “Ладе Приоре” двигалась по улице Якутская в направлении микрорайона “Гайва”. На 6 км она не выдержала безопасную дистанцию и врезалась в автобус, стоявший на остановке», — пояснили в МВД.

В результате аварии травмы получила 50-летняя пассажирка автомобиля. Проводится проверка.